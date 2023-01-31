Шмигаль розповів про п’ять пріоритетів фінансування швидкої відбудови України

Відбудова України

Разом із прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Беттелем відкрили бізнес-форум «Швидке відновлення України», розраховуємо, що цей захід дасть додатковий імпульс для виконання наших завдань, зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Серед найголовніших пріоритетів фінансування швидкої відбудови України, Шмигаль відзначив необхідність децентралізації енергетичної мережі країни.

«Це зробить її менш вразливою та гарантує наявність електроенергії в оселях українців і на підприємствах», – зазначив прем’єр-міністр у Telegram.

Також планується відбудова житлового сектору, критичної та соціальної інфраструктури, розмінування українських території та допомога приватному сектору.

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«Відновлення будинків стане передумовою для повернення тисяч українців додому. Гуманітарне розмінування. Понад 30% території України забруднено російськими снарядами. Робота вже триває, але потрібні додаткові ресурси. Критична та соціальна інфраструктура. Це дороги, мости, комунальні об’єкти, мережі постачання води, тепла й газу, школи й лікарні», – розповів Шмигаль.

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🔻 24 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив на засіданні Міжнародної енергетичної консультативної ради ключові пріоритети в енергообладнанні та збереження енергосистеми України.

🔻 23 січня уряд Швеції надав дозвіл компанії Svenska Kraftnät надати Україні необхідні матеріали та техніку для відновлення енергопостачання.

🔻 19 січня уряд Сербії ухвалив рішення відправити в Україну обладнення для підтримки енергосистеми.

🔻 11 січня прикордонники України отримали понад 100 генераторів від Осло.

🔻 10 січня в МЗС Франції повідомили, що нададуть Україні 12 електрогенераторів великої потужності та 8 мотопомп.