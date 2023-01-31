ПОСТАЧАННЯ ТЕХНІКИ

Ізраїль передасть українським рятувальникам куленепробивні карети швидкої допомоги

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Міністерство Оборони Ізраїлю передало українській службі порятунку три куленепробивні карети швидкої допомоги
Міністерство Оборони Ізраїлю передало українській службі порятунку три куленепробивні карети швидкої допомоги © @Israel_MOD
Автор тексту: Надія Бондаренко

Загалом в Україну відправлять три такі автівки, повідомляє у Міністерство оборони Ізраїлю.

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«Ізраїльська компанія «Plasan Re'em» забронювала машини швидкої допомоги та оснастила їх необхідним медичним обладнанням, таким як монітор, дефібрилятор, киснева система тощо», — зазначили у twitter-каналі відомства.

🔻20 січня глава МЗС Ізраїлю Елі Коен прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Київ

🔻 18 січня відбулися перші телефонні переговори між главами МЗС Ізраїлю та України. Під час розмови Елі Коен засудив російську агресію проти України, підтвердив плани Ізраїлю посилити гуманітарну допомогу та допомогу в інших областях, написав за результатами Кулеба у твітері.

🔻 Того ж дня глава міноборони Олексій Резніков заявив, що Україна намагається переконати Ізраїль облишити політику нейтральності в умовах російсько-української війни й розпочати співпрацю, однак поки що безуспішно. 

 

 

 

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