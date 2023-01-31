Ізраїль передасть українським рятувальникам куленепробивні карети швидкої допомоги

ПОСТАЧАННЯ ТЕХНІКИ

Загалом в Україну відправлять три такі автівки, повідомляє у Міністерство оборони Ізраїлю.

Реклама Читати продовження

«Ізраїльська компанія «Plasan Re'em» забронювала машини швидкої допомоги та оснастила їх необхідним медичним обладнанням, таким як монітор, дефібрилятор, киснева система тощо», — зазначили у twitter-каналі відомства.

The Israel Ministry of Defense transferred 3 bullet-proof ambulances to Ukrainian rescue forces. The Israeli “Plasan Re'em" company armored the ambulances and equipped them with life-saving medical gear such as a monitor, defibrillator, oxygen system, and more. pic.twitter.com/UCa5drcjEu — Ministry of Defense (@Israel_MOD) January 30, 2023

🔻20 січня глава МЗС Ізраїлю Елі Коен прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Київ

🔻 18 січня відбулися перші телефонні переговори між главами МЗС Ізраїлю та України. Під час розмови Елі Коен засудив російську агресію проти України, підтвердив плани Ізраїлю посилити гуманітарну допомогу та допомогу в інших областях, написав за результатами Кулеба у твітері.

🔻 Того ж дня глава міноборони Олексій Резніков заявив, що Україна намагається переконати Ізраїль облишити політику нейтральності в умовах російсько-української війни й розпочати співпрацю, однак поки що безуспішно.