120-140 сучасних західних танків отримає Україна в першій хвилі допомоги — Кулеба

Танки для України

Серед бойових машин — Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, зазначив глава МЗС на брифінгу.

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У танковій коаліції зараз 12 учасників, розповів Дмитро Кулеба. Та, за словами міністра закордонних справ, називати всі країни коаліції та їхні практичні внески ще зарано. Адже деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення відповідно до внутрішніх процедур у державах.

«Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. І дуже розраховуємо на Leclerc», — сказав він.

Це досить суттєва кількість техніки, підкреслив Дмитро Кулеба. Втім, Україна і надалі продовжує працювати і над розширенням складу танкової коаліції, і над збільшенням внесків вже заявленими учасниками, зазначив глава МЗС

🔻 Сьогодні стало відомо, що Норвегія планує доставити танки Leopard 2 до України наприкінці березня

🔻 27 січня прем’єр Польщі заявив, що Варшава передасть Києву 14 «Леопардів» та ще 60 модернізованих танків PT-91 Twardy

🔻25 січня Джо Байден заявив, що США відправляють Україні 31 танк «Абрамс».

🔻Уряд Німеччини 25 січня погодився передати Україні «Леопарди» і дозволив іншим країнам реекспорт цих танків.

🔻Того ж дня повідомлялося, що Європейські союзники обговорюють передачу Україні 80 основних бойових танків «Леопард 2», щоб сформувати два батальйони по 40 машин.