F-16 для України: у Польщі заявили, що наразі не готові передати свої літаки
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Ймовірність надання Києву цих винищувачів викликала жваву дискусію у політичних кругах країни.
Депутат лівих Павел Крутул, що входить до комісії Сейму з питань оборони, ініцюював обговорення цієї теми. За його словами, передача винущувачів F-16 без відповідної компенсації загрожує роззброєнню польської армії.
Про це зазначає видання Niezalezna.PL.
«Це [F-16] найкращі літаки, які ми маємо на даний момент. Чому ми не обговорюємо передачу МіГ-29, де пілотів не потрібно навчати», — сказав нардеп в ефірі TVP Info.
#Minęła20 | 💬 @KrutulPawel: Lobbujemy, za przekazaniem F-16. Obecnie to są najlepsze samoloty, jakie posiadamy. Dlaczego nie dyskutujemy na temat przekazania MiG-29, gdzie nie trzeba szkolić pilotów 🇺🇦 [...] Jeśli my oddamy F-16 i nie dostaniemy rekompensaty, to się rozbrajamy. pic.twitter.com/TVjyWWS7sP— TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) January 30, 2023
«Якщо Міноборони передасть Україні польські винищувачі F-16 замість російських МІГ-29, це означатиме, що ми роззброюємось», — зазначив нардеп.
January 30, 2023
«Немає теми передачі польських F-16», — повідомив Скуркевич.
Nie ma tematu przekazania polskich F-16— Wojciech Skurkiewicz (@WSkurkiewicz) January 31, 2023
🔻31 січня американський президент Джо Байден, відповідаючи на питання журналіста, сказав, що США не надаватимуть Україні винищувачі F-16
🔻 Президент Франції Еммануель Макрон 30 січня не виключив постачання винищувачів Україні.
🔻 30 січня прем’єр Польщі Моравецький заявив, що Варшава у координації з НАТО може передати Україні свої винищувачі F-16.