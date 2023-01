F-16 для України: у Польщі заявили, що наразі не готові передати свої літаки

#Minęła20 | 💬 @KrutulPawel: Lobbujemy, za przekazaniem F-16. Obecnie to są najlepsze samoloty, jakie posiadamy. Dlaczego nie dyskutujemy na temat przekazania MiG-29, gdzie nie trzeba szkolić pilotów 🇺🇦 [...] Jeśli my oddamy F-16 i nie dostaniemy rekompensaty, to się rozbrajamy. pic.twitter.com/TVjyWWS7sP