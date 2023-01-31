СУЧАСНІ ВИНИЩУВАЧІ ДЛЯ УКРАЇНИ

F-16 для України: у Польщі заявили, що наразі не готові передати свої літаки

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Винищувач F-16, ілюстративне фото
Винищувач F-16, ілюстративне фото © DEFENSE EXPRESS
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Ймовірність надання Києву цих винищувачів викликала жваву дискусію у політичних кругах країни. 

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Депутат лівих Павел Крутул, що входить до комісії Сейму з питань оборони, ініцюював обговорення цієї теми. За його словами, передача винущувачів F-16 без відповідної компенсації загрожує роззброєнню польської армії.

Про це зазначає видання Niezalezna.PL. 

«Це [F-16] найкращі літаки, які ми маємо на даний момент. Чому ми не обговорюємо передачу МіГ-29, де пілотів не потрібно навчати»,  — сказав нардеп в ефірі TVP Info. 

Трохи згодом про це він написав і у Twitter.

«Якщо Міноборони передасть Україні польські винищувачі F-16 замість російських МІГ-29, це означатиме, що ми роззброюємось», — зазначив нардеп.  

На твіт Крутула відреагував заступник глави Міністерства національної оборони Войцех Скуркевич. 

«Немає теми передачі польських F-16», — повідомив Скуркевич. 

🔻31 січня американський президент Джо Байден, відповідаючи на питання журналіста, сказав, що США не надаватимуть Україні винищувачі F-16 

🔻 Президент Франції Еммануель Макрон 30 січня не виключив постачання винищувачів Україні.

🔻 30 січня прем’єр Польщі Моравецький заявив, що Варшава у координації з НАТО може передати Україні свої винищувачі F-16.

 

 

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