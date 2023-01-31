Human Rights Watch звинуватила Україну у використанні мін в Ізюмі

правозахисна організація звинуватила київ

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Київ повинен розслідувати очевидне використання українськими військовими тисяч реактивних протипіхотних мін у місті Ізюм і навколо нього, у той час, як населений пункт був окупований Росією.

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В опублікованому звіті йдеться, що Human Rights Watch вдалось задокументувати численні випадки, коли ракети з протипіхотними мінами PFM, які також називають «мінами-метеликами» або «мінами-пелюстками», були випущені по окупованих Росією районах поблизу російських військових об’єктів.

«Україна є державою-учасницею Договору про заборону мін 1997 року, умовами якого не дозволяється будь-яке використання протипіхотних мін», – зазначають в організації.

Human Rights Watch припускає, що ЗСУ «розкидали численні наземні протипіхотні міни на території навколо Ізюму» і саме це «призвело до жертв серед цивільного населення та створює постійну небезпеку».

«Російські військові постійно застосовують протипіхотні міни та скоїли жахливі злочини по всій країні, але це не виправдовує використання Україною забороненої зброї», – заявив директор відділу озброєнь Human Rights Watch Стів Гус.

3 листопада 2022 року Human Rights Watch звернулася до міністерств оборони та закордонних справ України та Офісу президента, надавши владі короткий звіт висновків і поставивши запитання щодо застосування мін навколо Ізюма. Міжнародна організація також зв’язалася з багатьма співрозмовниками в уряді та зустрілася з українською делегацією на зустрічі щодо Договору про заборону мін в ООН у Женеві 22 листопада, йдеться у звіті.

«Українська влада не може коментувати типи озброєнь, які використовувалися під час збройного конфлікту «до закінчення війни та відновлення нашого суверенітету та територіальної цілісності», – процитували з звіті коментар заступника міністра оборони Олександра Поліщука.

Наразі Україна ще не відреагувала офіційно на звинувачення Human Rights Watch, опубліковані 31 січня.

🔻 14 вересня у звільненому від російських військових Ізюмі на Харківщині урочисто підняли прапор Україниу присутності президента Володимира Зеленського.

🔻 13 вересня українські військові звільнили від росіян 8 тисяч квадратних кілометрів на території України.

🔻 На початку квітня місто Ізюм опинилось під контролем російських військ.