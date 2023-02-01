Австрія надасть ще 5 млн євро Києву

Кошти спрямують у Фонд енергетичної підтримки України для відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури.

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Про це пише APA з покликанням на заяву австрійської міністерки з питань клімату та енергетики Леоноре Гевесслер.

«Мільйони людей залишаються без електрики в мороз, а часто і без опалення та водопостачання. Для мене важливо, що Австрія робить свій внесок у підтримку цивільного населення України», – сказала глава відомства під час спільного з президентом Австрії візиту до Києва.

Вона заявила, що «напад Росії на Україну, який порушує міжнародне право, є суворим нагадуванням про те, що ми повинні швидко припинити імпорт викопних енергоносіїв, особливо з Росії».

«Путін використовує зиму як зброю і навмисно намагається завдати удару по критично важливій інфраструктурі у своїх жорстоких нападах на Україну», – наголосила Гевесслер.

🔻 1 лютого в Україну прибули президент Австрії та віцепрезидентка Бундестагу.