Військовий нейтралітет не означає, що ми ціннісно нейтральні — Президент Австрії

ВІЗИТ ПРЕЗИДЕНТА АВСТРІЇ

Таку заяву Александер ван дер Беллен зробив під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським, що відбувся по завершенню його візиту в Україну.

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В рамках візиту Президент Австрії відвідав Бучу та Бородянку. Побачені руйнування глибоко його вразили, про що він розповів на брифінгу та написав у твіттері.

«Ці злочини проти людства, проти всього, за що ми виступаємо, не повинні бути забуті і не повинні залишитися безкарними», — написав він.

Here in #Bucha, I mourn for every single life destroyed by this terrible war of aggression.



These crimes against humanity, against everything we stand for, must not be forgotten and must not go unpunished. (vdb) pic.twitter.com/UdRBhZ59Bd — A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023

Александер ван дер Беллен зазначив, що Австрія в рамках проєкту «Volkshilfe» надає підтримку мешканцям Бучі у ремонті квартир та будинків. Також за рахунок Австрії може бути відновлено дах у місцевій школі.

In #Butscha unterstützt das #NachbarInNot-Projekt der @Volkshilfe die ukrainische Bevölkerung bei der Durchführung von Reparaturen an ihren Wohnungen und Häusern. Auch das Dach dieser Schule konnte mithilfe von Spenden aus Österreich erneuert werden. pic.twitter.com/lQFftF1qyO — A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023

Під час зустрічі двох лідерів, міністрами енергетики та екології було підписано також два меморандуми про партнертство в галузі енергетичного переходу та відновлюваних джерел енергії.

Австрійці солідарні з українським народом та будуть підтримувати Україну усіма можливими засобами, зазначив дер Беллен. Він зауважив, що Австрія — нейтральна країна, що зафіксовано у конституції.

«За десятиліття ми занедбали наше військове озброєння. Ми не бачимо, що ми можемо постачати», — відповів австрійський лідер.

Країна не може надати озброєння, втім готова підтримувати Україну гуманітарно та фінансово. Крім того, Австрія планує брати активну участь у відбудові України.

Австрійський лідер також зазначив, що Відень вже надав Києву 119 млн євро державної допомоги. До того ж в Австрії знайшли свій тимчасовий притулок від жахіть війни близько 90 тисяч українців.

#Österreich hilft vor Ort in der #Ukraine – und wir helfen auch den ca. 90.000 ukrainischen Vertriebenen, die in Österreich Zuflucht vor den Schrecken des Krieges gefunden haben.



Wir werden in Europa weiter zusammenhalten. (vdb) pic.twitter.com/t6a0aibWVd — A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023

«Австрія підтримує європейську переспективу України», — зазначив Александер ван дер Беллен.

#Ukraine is part of the European family. We share a part of common history. 🇪🇺 🇺🇦



Austria therefore supports Ukraine's European perspective and will provide concrete help with the implementation of the necessary reform steps. (vdb) pic.twitter.com/DWSH3SDAui — A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023

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