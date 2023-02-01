ВІЗИТ ПРЕЗИДЕНТА АВСТРІЇ

Військовий нейтралітет не означає, що ми ціннісно нейтральні — Президент Австрії

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Александер ван дер Беллен з Володимиром Зеленським
Александер ван дер Беллен з Володимиром Зеленським © Александер ван дер Беллен / Twitter
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Таку заяву Александер ван дер Беллен зробив під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським, що відбувся по завершенню його візиту в Україну. 

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В рамках візиту Президент Австрії відвідав Бучу та Бородянку.  Побачені руйнування глибоко його вразили, про що він розповів на брифінгу та написав у твіттері. 

«Ці злочини проти людства, проти всього, за що ми виступаємо, не повинні бути забуті і не повинні залишитися безкарними», — написав він.

Александер ван дер Беллен зазначив, що Австрія в рамках проєкту «Volkshilfe» надає підтримку мешканцям Бучі у ремонті квартир та будинків. Також за рахунок Австрії може бути відновлено дах у місцевій школі.

 

Під час зустрічі двох лідерів, міністрами енергетики та екології було підписано також два меморандуми про партнертство в галузі енергетичного переходу та відновлюваних джерел енергії. 

Австрійці солідарні з українським народом та будуть підтримувати Україну усіма можливими засобами, зазначив дер Беллен. Він зауважив, що Австрія — нейтральна країна, що зафіксовано у конституції.

«За десятиліття ми занедбали наше військове озброєння. Ми не бачимо, що ми можемо постачати», — відповів австрійський лідер.

Країна не може надати озброєння, втім готова підтримувати Україну гуманітарно та фінансово. Крім того, Австрія планує брати активну участь у відбудові України. 

Австрійський лідер також зазначив, що Відень вже надав Києву 119 млн євро державної допомоги. До того ж в Австрії знайшли свій тимчасовий притулок від жахіть війни близько 90 тисяч українців. 

«Австрія підтримує європейську переспективу України», — зазначив Александер ван дер Беллен.

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🔻 31 січня повідомлялося, що Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю Києву

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