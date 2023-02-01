Військовий нейтралітет не означає, що ми ціннісно нейтральні — Президент Австрії
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Таку заяву Александер ван дер Беллен зробив під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським, що відбувся по завершенню його візиту в Україну.
В рамках візиту Президент Австрії відвідав Бучу та Бородянку. Побачені руйнування глибоко його вразили, про що він розповів на брифінгу та написав у твіттері.
«Ці злочини проти людства, проти всього, за що ми виступаємо, не повинні бути забуті і не повинні залишитися безкарними», — написав він.
Here in #Bucha, I mourn for every single life destroyed by this terrible war of aggression.— A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023
These crimes against humanity, against everything we stand for, must not be forgotten and must not go unpunished. (vdb) pic.twitter.com/UdRBhZ59Bd
Александер ван дер Беллен зазначив, що Австрія в рамках проєкту «Volkshilfe» надає підтримку мешканцям Бучі у ремонті квартир та будинків. Також за рахунок Австрії може бути відновлено дах у місцевій школі.
In #Butscha unterstützt das #NachbarInNot-Projekt der @Volkshilfe die ukrainische Bevölkerung bei der Durchführung von Reparaturen an ihren Wohnungen und Häusern. Auch das Dach dieser Schule konnte mithilfe von Spenden aus Österreich erneuert werden. pic.twitter.com/lQFftF1qyO— A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023
Під час зустрічі двох лідерів, міністрами енергетики та екології було підписано також два меморандуми про партнертство в галузі енергетичного переходу та відновлюваних джерел енергії.
Австрійці солідарні з українським народом та будуть підтримувати Україну усіма можливими засобами, зазначив дер Беллен. Він зауважив, що Австрія — нейтральна країна, що зафіксовано у конституції.
«За десятиліття ми занедбали наше військове озброєння. Ми не бачимо, що ми можемо постачати», — відповів австрійський лідер.
Країна не може надати озброєння, втім готова підтримувати Україну гуманітарно та фінансово. Крім того, Австрія планує брати активну участь у відбудові України.
Австрійський лідер також зазначив, що Відень вже надав Києву 119 млн євро державної допомоги. До того ж в Австрії знайшли свій тимчасовий притулок від жахіть війни близько 90 тисяч українців.
#Österreich hilft vor Ort in der #Ukraine – und wir helfen auch den ca. 90.000 ukrainischen Vertriebenen, die in Österreich Zuflucht vor den Schrecken des Krieges gefunden haben.— A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023
Wir werden in Europa weiter zusammenhalten. (vdb) pic.twitter.com/t6a0aibWVd
«Австрія підтримує європейську переспективу України», — зазначив Александер ван дер Беллен.
#Ukraine is part of the European family. We share a part of common history. 🇪🇺 🇺🇦— A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023
Austria therefore supports Ukraine's European perspective and will provide concrete help with the implementation of the necessary reform steps. (vdb) pic.twitter.com/DWSH3SDAui
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🔻 31 січня повідомлялося, що Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю Києву