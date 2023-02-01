Допомога Україні

В Україну прибули Президент Австрії та віцепрезидентка Бундестагу

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Президент Австрії прибув до Києва
Президент Австрії прибув до Києва © Олександр Ван дер Беллен / Твітер
Автор тексту: Оксана Вітер
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Катрін Гьорінг-Екардт та Олександр Ван дер Беллен планують зустрітися з Володимиром Зеленським. 

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Про візит посадовці повідомили у твітері. Віцепрезидентка Бундестагу, зокрема, зазначила, що хоче на місці познайомитись з гуманітарною ситуацією в Україні. 

«Я приїхала сюди сьогодні нічним потягом. Українці захищають свою країну та нашу спільну свободу. Я захоплююся їх мужністю. Найближчими днями хотіла би отримати уявлення про реконструкцію, гуманітарну ситуацію та важкі будні на місці», — написала вона. 

Президент Австрії зазначив у дописі, що після року майже війни країна разом з Президентом Зеленським та всіма українцями бореться за європейські цінності

«Після майже року війни Україна не забута. Разом з президентом Зеленським і хоробрим народом України – ми виступаємо за європейські цінності», — йдеться у твітері. 

Це перша поїздка за кордон після початку другого президентського терміну Олександра Ван дер Беллена. 

Як він розповів у відеозверненні у твітері, у Києві він зустрінеться з президентом Зеленським, а австрійська делегація представить нову допомогу Україні — генератори.

«Так, Австрія є нейтральною у військовому плані, але ми у жодному разі не є нейтральними у нашому ставленні. Українки та українці борються за свою країну та за майбутнє своїх дітей. І ми їм у цьому допомагаємо», — сказав президент Австрії.

🔻 31 січня повідомлялося, що Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю Києву

 

 

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