В Україну прибули Президент Австрії та віцепрезидентка Бундестагу
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Катрін Гьорінг-Екардт та Олександр Ван дер Беллен планують зустрітися з Володимиром Зеленським.
Про візит посадовці повідомили у твітері. Віцепрезидентка Бундестагу, зокрема, зазначила, що хоче на місці познайомитись з гуманітарною ситуацією в Україні.
«Я приїхала сюди сьогодні нічним потягом. Українці захищають свою країну та нашу спільну свободу. Я захоплююся їх мужністю. Найближчими днями хотіла би отримати уявлення про реконструкцію, гуманітарну ситуацію та важкі будні на місці», — написала вона.
Kiew. Hier bin ich heute mit dem Nachtzug angekommen. Die Ukrainer*innen verteidigen ihr Land & unsere gemeinsame Freiheit. Ich bewundere ihren Mut. In den nächsten Tagen möchte ich mir ein Bild vom Wiederaufbau, der humanitären Lage & dem schwierigen Lebensalltag vor Ort machen. pic.twitter.com/AnD3JyCM8a— Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) February 1, 2023
Президент Австрії зазначив у дописі, що після року майже війни країна разом з Президентом Зеленським та всіма українцями бореться за європейські цінності
«Після майже року війни Україна не забута. Разом з президентом Зеленським і хоробрим народом України – ми виступаємо за європейські цінності», — йдеться у твітері.
Arrived in Kyiv.— A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023
After almost one year of war, #Ukraine is not forgotten. Together with President @ZelenskyyUa and the brave people of Ukraine – we stand for European values. (vdb) pic.twitter.com/80InsNdQYd
Це перша поїздка за кордон після початку другого президентського терміну Олександра Ван дер Беллена.
Як він розповів у відеозверненні у твітері, у Києві він зустрінеться з президентом Зеленським, а австрійська делегація представить нову допомогу Україні — генератори.
«Так, Австрія є нейтральною у військовому плані, але ми у жодному разі не є нейтральними у нашому ставленні. Українки та українці борються за свою країну та за майбутнє своїх дітей. І ми їм у цьому допомагаємо», — сказав президент Австрії.
🔻 31 січня повідомлялося, що Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю Києву