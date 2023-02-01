Глобальний удар по внутрішньому ворогу: очільник СБУ про масові обшуки у чиновників та експосадовців

ОБШУКИ СБУ

1 лютого в різних регіонах України проходять десятки обшуків та вручення підозр.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За словами очільника СБУ Василя Малюка, йдеться про відпрацювання осіб, які своїми діями шкодять безпеці держави.

Він зазначив, що Служба безпеки виконує завдання, поставлене Президентом Володимиром Зеленським.

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«Це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки. Й ми не плануємо зупинятися! Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити – ми вдягнемо кайданки йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль», — підкреслив Малюк.

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