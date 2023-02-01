ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення

Незаконні схеми у податковій

За даними бюро, суми тіньових оборудків вимірювались десятками мільярдів гривень. А у списку бажань у посадовиці були соболина шуба, мільйон доларів і годинник Breguet.

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Посадовицю звинувачують у зловживанні службовим становищем: зокрема, за гроші Оксана Датій приймала рішення щодо невідповідності чи відповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств, повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Крім того, за оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи.

За експертними оцінками, в результаті таких дій до тіньового обігу потрапило понад 15 млрд грн, йдеться у повідомленні.

В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у м. Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Також оперативники ДБР виявили, що спосіб життя Оксани Датій не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів.

При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів, йдеться у повідомленні.

Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами, пишуть на сайті ДБР.

Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів.

Сьогодні співробітники ДБР провели обшук у Оксани Датій, повідомила Українська Правда. Під час обшуку у посадовиці знайшли списки бажань за 2018 та 2021 рік. Так, у 2018 Датій мріяла про підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження — годинник Breguet.

А в 2021 році чиновниця бажала собі посаду в.о. глави податкової служби столиці, все ще мріяла про відпочинок із чоловіком у Лондоні та на Мальдівах і заробити 1 мільйон доларів.

🔻 Сьогодні Давид Арахамія підтвердив обшуки в податковій та анонсував звільнення всього керівного складу митниці.

🔻 Також сьогодні обшуки проводять у Авакова, Коломойського та нардепа від ОПЗЖ Столара