ДБР повідомило про підозру Ігорю Насалику

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Ексміністра енергетики та вугільної підозрюють у державних збитках на майже 1,5 мільярда гривень.

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Про це офіційно повідомили у ДБР.

Насалика підозрюють у підписанні збиткових для держави угод. І діяв колишній чиновник в інтересах олігарха Дмитра Фірташа. У порушення Постанови Кабміну штучно «списувались» комерсантам кошти за експлуатацію державного майна.

Сума недоотриманих бюджетом грошей — з травня 2017 року по грудень 2020 року — становить 1 млрд 488 млн гривень.

🔻 Насалик обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України з 2016 до 2019 року. Він відстоював право вести торгівлю з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

🔻У 2019 році САП оголосила Ігорю Насалику підозру. Він «забув» задекларувати 1,249 млн доларів США за 2015-2018 роки. НАБУ і САП після повторної перевірки кримінальне порушення закрили.

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