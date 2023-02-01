Джо Байден у Польщі може зустрітися з Зеленським — ЗМІ

Зустріч Зеленського та Байдена

Український президент обговорить мирний план, створення спецтрибуналу для російських воєнних злочинців та подальше озброєння України. Про це пише польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

Реклама Читати продовження

Інформацію про візит глави української держави до Польщі журналісти отримали від дипломатичного джерела в Києві. Візит заплановано на кінець лютого. Він може відбутись або в Жешуві, або у Варшаві. Джо Байден також має зустрітися з Анджеєм Дудою.

Під час візиту Володимир Зеленський представить мирний план з 10 пунктів, повідомляє видання. Він передбачатиме визнання територіальної цілісності України в кордонах до анексії Криму в березні 2014 року. Крім того, до нього увійдуть положення про ядерну безпеку щодо Запорізької АЕС та продовольчу безпеку. Також у плані йтиметься про обмін полоненими та повернення депортованих до Росії дітей. У план Зеленського ще входитиме питання про створення міжнародного трибуналу для розгляду воєнних злочинів, скоєних в Україні.

Польське видання також повідомило, що Зеленський повернеться до теми гарантій безпеки України. Серед держав, які можуть виступити гарантами, називають США, Канаду, Туреччину, Великобританію, Ізраїль, Німеччину та Польщу.

Офіційно ні американська, ні українська сторони ці переговори не підтверджують. Напередодні у Білому домі заявили, що візит Байдена в Україну поки не планується.

🔻 30 січня повідомлялося,що Польща у координації з НАТО може передати Україні свої винищувачі F-16

🔻 Того ж дня Джо Байден заявив, що планує візит до Польщі у лютому