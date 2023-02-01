Затяжна війна буде вигідною РФ – Сунак

тривала війна піде на користь рф

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав міжнародних партнерів збільшити підтримку України, аби швидше завершити російську війну. Ця заява пролунала після опублікованого аналітичного звіту про ймовірний перебіг війни.

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Про це повідомляє The Guardian із покликанням на речника очільника британського уряду.

«Прем’єр сказав, що після обрання на посаду вивчив підхід Сполученого Королівства (до України – ред.) та дійшов висновку, що тривале продовження конфлікту піде на користь тільки РФ», – заявив прессекретар.

На думку Сунака, Велика Британія повинна зробити свою підтримку Києва більше ефективною.

Ідеться не тільки про військову підтримку, а й про післявоєнну відбудову України, зазначає видання.

🔻 25 січня прем’єр Британії привітав надання танків Україні, заявивши, що разом з танками Challenger «Леопарди» посилять вогневу потужність Києва.