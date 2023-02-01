Захоплення Бахмута військами РФ не є неминучим, але ЗСУ можуть відступити – ISW

Дуже низька ймовірність того, що росіянам вдасться здійснити раптове оточення українських військ у Бахмуті. Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики Інституту вважають, що українське командування може обрати відступ з міста, а не ризикувати неприйнятними втратами.

Українські сили все ще здатні ефективно забезпечувати підрозділи в Бахмуті, цитують в ISW заяву речника Східного угруповання військ України Сергія Череватого за 31 січня. Прессекретар повідомив, що українське військове командування розробило кілька планів на випадок непередбачених обставин для реагування на операції Росії навколо Бахмута.

«Череватий додав, що російські війська продовжують зазнавати великих втрат, і зазначив, що попередня оборона України та подальший відхід із Сєвєродонецька та Лисичанська влітку 2022 року виснажили російські сили та зірвали їхні плани негайного наступу на Бахмут», – йдеться в щоденному звіті.

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🔻 28 січня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив , що росіяни намагаються прорватися до Вугледара: зокрема, сконцентрували в напрямку міста значні сили та здійснили близько 300 обстрілів та десятки штурмів.

🔻 14 та 15 січня, у районах Кремінної і Бахмута на донбаському фронті тривали інтенсивні бойові дії, 16 числа британсько розвідка повідомляла, що ЗСУ зберігають свої позиції у Соледарі.