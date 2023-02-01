Зеленський розповів, чи зустрічатиметься з президентом США у Польщі

ЗУСТРІЧ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТА БАЙДЕНА

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його поки не запрошували до Польщі для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом.

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«Що стосується президента Сполучених Штатів – ми іноді зустрічаємось із ним. Мене не запрошували в Польщу», — сказав Зеленський під час пресконференції з президента Австрії Александром Ван дер Белленом у Києві.

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🔻1 лютого, низка ЗМІ повідомили про те, що Джо Байден може зустрітися з Зеленським у Польщі. Зазначалось. що під час ймовірної зустрічі, президент України може представити мирний план з 10 пунктів та закликати до проведення міжнародної конференції стосовно України.

🔻 31 січня голова Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач повідомив, що представники Польщі та США узгоджують деталі візиту президента Джо Байдена до країни, про який він повідомив 30 січня.

🔻 31 січня Джо Байден повідомив, що він обговорить з Володимиром Зеленським потреби України в сучасних озброєннях. Таку заяву президент США зробив після того, як негативно відповів щодо відправки винищувачів F-16 в Україну.