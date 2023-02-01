Кадрові зміни в уряді: хто позбувся крісла?

кадрові ротації

Кабінет Міністрів своїм рішенням провів низку звільнень. Посад позбулись керівники митниці та Держпродспоживслужби.

Реклама Читати продовження

Ротації у митниці

Державна митна служба України залишилась відразу без керівництва — голови та двох заступників.

В. о. голови Державної митної служби України В'ячеслав Демченко, перший заступник голови Державної митної служби України Олександр Щуцький, заступник голови Державної митної служби України Руслан Черкасський © Державна митна служба України

🔻 В'ячеслав Демченко перестав бути тимчасовим виконувачем обов'язків. Розпорядження, яким його назначали на посаду, втратило чинність. Утім митниця не залишилась обезголовленою. На місце Демченка призначили Сергія Звягінцева. До кадрової ротації він був заступником голови Держмитслужби;

🔻Олександра Щуцького звільнили з посади першого заступника голови Державної митної служби України.

🔻 Руслан Черкасський теж залишився без посади. Утім лише на момент розгляду дисциплінарного провадження, порушеного урядом.

Про те, що в уряді готуються кадрові чистки, повідомляв народний депутат Олексій Гончаренко.

► Подробиці читайте тут: Кабінет Міністрів України звільнив керівництво митниці — нардеп

Зміни у Держпродспоживслужбі

Андрій Лордкіпанідзе втратив свої посади у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Він був і тимчасовим виконувачем обов'язків голови і заступником очільника відомства.

Водночас Кабмін призначив новою керівницею Держпродспоживслужби Ольгу Шевченко. Як і її попередник, вона буде тимчасовою виконувачкою обов'язків.

Інші кадрові ротації в уряді

Державне агентство лісових ресурсів України залишилось без першого заступника голови. Юрія Сотника звільнили.