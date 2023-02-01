Мюнхенська конференція з безпеки пройде без офіційних представників РФ — Гойсґен

МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ-2023

Замість офіційних представників Кремля у Німеччину запросили опозиціонерів Гарі Каспарова та Михайла Ходорковського.

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Таке рішення організатори форуму поясняють небажанням надавати трибуну для просування російської пропаганди.

Про це в інтерв'ю MDR розповів глава Мюнхенської конференції Крістоф Гойсґен.

«Ті вислови, які ми щоденно чуємо від Кремля, показують, що Росія ні на йоту не відступила від того, що Путін назвав ціллю війни, а саме руйнування України», — підкреслив Гойсґен.

Крістоф Гойсґен також висловився за підтримку Німеччиною України.

Він зазначив, що Путін намагається відтворити Радянський Союз. Якщо очільник Кремля досягне успіху в Україні, то на цьому не зупиниться. Врешті решт він піде далі на країни Балтії. Оскільки вони є учасниками НАТО, то Німеччині доведеться виконувати свої союзні обов'язки та вступити у війну.

«Цьому треба запобігти, тому України необхідно надавати допомогу», — підкреслив він.

В інтервю MDR Гойсґен також зазначив, що вважає доцільним поставку в Україну винищувачів. За його словами, якщо Німеччина надає бойові танки, то чому б не дати і літаки, які допоможуть максимально зміцнити Україну.

«Ми десятиліттями дотримуємося принципу, згідно з яким ми не відправляємо зброю в кризові райони. Але ми на переломному етапі. Росія зруйнувала цивілізацію і ми повинні допомогти», — зазначив він.

🔻Мюнхенська конференція з безпеки пройде 17-19 лютого 2023 року. Протягом трьох днів функціонуватиме платформа для дебатів на високому рівні щодо найбільших викликів політики безпеки сучасності, яким стала російська збройна агресія в Україні.

🔻21 листопада 2022 року Крістоф Гойсґен вперше повідомив, що російські офіційні особи не будуть запрошені на Мюнхенську конференцію