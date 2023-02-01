Немає сенсу мати послів Росії в країнах ЄС – МЗС Литви

Литва проти послів РФ

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс закликав членів Європейського Союзу вислати російських дипломатів.

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Про це пише Delfi.

«У більшості випадків це (посольство РФ – ред.) вже не дипломатична, а пропагандистська установа, яка приховує воєнні злочини та загалом пропагує геноцид», – заявив глава литовського МЗС під час пресконференції в Ризі.

Литва принизила дипломатичні відносини з Росією, а також вислала посла у квітні минулого року, після того, як було розкрито воєнні злочини РФ в Бучі.

🔻 23 січня Латвія обмежила дипломатичні зв’язки з Москвою.

🔻 23 січня пресслужба Міністерства закордонних справ Росії повідомила, що посол Естонської Республіки повинен залишити територію РФ до 7 лютого.

🔻 11 січня Таллінн наказав Москві скоротити персонал посольства в Естонії. Кількість співробітників російського посольства має бути скорочена до 8 дипломатів і 15 осіб адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу. Це повинно бути виконано до 1 лютого 2023 року.