Нетаньягу готовий стати посередником у переговорах між Україною та Росією

Можливість мирних переговорів

Він заявив, що розгляне таку можливість за умови прохання України, РФ та США, але не нав'язує себе.

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Про це він сказав у інтерв'ю CNN .

«Якщо про це попросять усі відповідні сторони, я, безумовно, розгляну цю можливість, але я не нав’язую себе», — сказав Нетаньягу та додав, що на це «потрібні час та обставини».

Прем’єр Ізраїлю зауважив, що окрім України та Росії Сполучені Штати також матимуть звернутися до нього з цим питанням, оскільки «на кухні не може бути занадто багато кухарів».

За словами Нетаньягу, його вже просили стати посередником невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну: це було в лютому минулого року. Тоді він відмовився, тому що був не офіційною особою, а лише опозиційним політиком. Хто саме звернувся до Нетаньягу з таким проханням, він не сказав, але воно було «неофіційним», прокоментував прем’єр Ізраїлю.

На початку повномасштабного вторгнення в Україну експрем'єр Ізраїлю Нафталі Беннетт намагався відігравати роль посередника між Україною та Росією. Володимир Зеленський тоді називав Єрусалим правильним місцем для можливих переговорів. Експрем’єр їздив до Москви на переговори з Володимиром Путіним та неодноразово спілкувався телефоном із Зеленським. Проте результатів ці посередницькі зусилля не принесли.

На початку січня The Times of Israel повідомило , що в уряді новообраного прем'єр-міністра Ізраїлю заявили про зміну політики щодо України. У першому виступі глави МЗС Елі Коена прозвучало, що «цей уряд менше розмовлятиме і продовжить гуманітарну допомогу».

За словами дипломатичного кореспондента Walla News Барака Равіда, на тлі запланованої на 3 січня зустрічі глави ізраїльського МЗС з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим це могло означати, що уряд Нетаньяху займе «більш проросійську позицію».

Водночас ізраїльський чиновник заявив The Times of Israel невдовзі після розмови Коена та Лаврова, що у політиці Ізраїлю «немає жодних змін».

Ізраїль публічно засудив вторгнення Росії в Україну та надає гуманітарну допомогу. У жовтні New York Times повідомляло, що Єрусалим допомагає Києву розвідданими.

🔻 31 січня повідомлялося, що Ізраїль передасть українським рятувальникам куленепробивні карети швидкої допомоги

🔻 20 січня стало відомо, що глава МЗС Ізраїлю Елі Коен прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Київ