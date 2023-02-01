Норвегія готує план підтримки України на п’ять років

Допомога Норвегії

Уряд країни має 7 лютого передати план довгострокової підтримки парламенту, пише місцеве видання Vårt Land.

Реклама Читати продовження

Сума допомоги сягне кількох мільярдів норвезьких крон. У поточному році кошти мають розподілити порівну на військову та гуманітарну підтримку, повідомляє Vårt Land.

Норвегія також планує виділити грант на ліквідацію наслідків російського вторгнення у південних областях України: насамперед це стосуватиметься подолання високих цін на електрику та продукти харчування.

Поки що конкретна сума не озвучена, але зазначається, що програма буде безпрецедентною за обсягами та тривалістю. Якщо парламент ухвалить план, то сума допомоги Осло Україні становитиме 1% ВВП Норвегії у 2023 році.

🔻 Нагадаємо, Норвегія ще навесні почала надавати Україні гуманітарну допомогу та озброєння. У грудні країна перерахувала мільярд крон на відновлення інфраструктури України

🔻 У січні Норвегія приєдналася до танкової коаліції: вчора міністр оборони країни заявив, що його держава планує доставити Leopard 2 до України наприкінці березня.