Польща хоче вдвічі скоротити час навчання українців на танках Leopard — Reuters

Військові навчання

Замість десяти тижнів навчання можуть тривати п’ять.

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У навчальному центрі в Польщі можуть проходити навчання одразу 14 екіпажів по чотири людини. Навчання планують активізувати, збільшивши кількість інструкторів, а також додатково використовуючи понаднормові години та вихідні, пише видання.

«Якщо ми інтенсифікуємо навчання (шляхом максимального збільшення кількості — ред.) інструкторів, наш час і наші вихідні, ми зможемо навчити цілий екіпаж за п’ять тижнів», — зауважив командир польського навчального центру Leopard Мацей Банашинський.

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За даними Reuters, один із трьох тренувальних центрів Leopard у Європі розташований у селі Свентошув на заході Польщі, неподалік від кордону з Німеччиною.

Втім польські військові відмовилися підтвердити, де саме проходитимуть навчання українських екіпажів. Та військові експерти кажуть, що найімовірнішим місцем є саме центр в Свентошув.

«Можливо або ймовірно, що навчання українських екіпажів танкам Leopard проходитиме у Свентошуві, але не можна виключати й інших місць», — зауважив військовий експерт Якуб Павловський.

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