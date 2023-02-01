Публічне катування: Зеленський відреагував на погіршення стану Саакашвілі

СПРАВА СААКАШВІЛІ

«Мене катують та отруюють... Пишаюсь, тим, що усі захоплюються українським народом. Я абсолютно впевнений у нашій перемозі. Але якщо я не доживу до перемоги, яка така близька, нехай моє серце бути поховано в Києві. Воно належить Україні...»

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З такими словами звернувся до українців екслідер Грузії та колишній український посадовець під час дистанційного виступу на судовому засіданні.

Стан Міхеіла Саакашвілі стрімко погіршується. Про це свідчать кадри його відеозвернення, на яких експолітика важко впізнати.

Цю ситуацію прокоментував Володимир Зеленський. Він отримав фотографії Саакашвілі перед початком брифінгу з австрійським лідером.

«Вони його отруїли і зараз потрошку вбивають», — сказав Зеленський, показуючи пресі фото.

Він підкреслив, що відбувається щоденне публічне катування громадянина України, який вже не має грузинського громадянства.

«Я не обговорюю питання, за що арештували колишнього Президента Грузії, які наслідки для цього для політики і демократії в Грузії. Це їх внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеіла Саакашвілі, якого публічно катують щоденно. Я думаю, що їх мета його вбити», — сказав Зеленський.

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🔻6 грудня американський лікар Девід Сміт повідомив про те, що у зразках волосся та нігтів Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням. Стан експрезидента стрімко погіршився.

🔻Експрезидент Грузії Саакашвілі перебуває в ув’язненні з 2021 року. Світова спільнота впевнена, що експрезидент є політичним в’язнем грузинського уряду