Підтримка військ РФ: США запровадили нові санкції проти 22 фізосіб та компаній

Санкції США

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти російської «мережі Зіменкова», яка підтримує військово-промисловий комплекс Росії.

Реклама Читати продовження

«Сьогоднішні санкції спрямовані проти російської мережі ухилення від санкцій, яку очолює торговець зброєю з Росії та Кіпру Ігор Володимирович Зіменков. Особи цієї мережі («мережа Зіменкова») брали участь у проектах, пов’язаних з обороноздатністю Росії, зокрема постачали російській компанії високотехнологічні пристрої після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року», —повідомляє пресслужба Мінфіну США.

► Читайте також: США визнали «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією

У міністерстві зазначили, що Ігор Зіменков також сприяв продажам білоруської військової техніки до країн Латинської Америки та порушення санкцій США.

За даними США до «мережі Зіменкова» входили 10 фізичних осіб та 12 підприємств і компаній, які розташовані в Болгарії, Ізраїлі, Латвії, Сінгапурі та на Кіпрі.

«Деякі члени мережі Зіменкова також підтримували підсанкційні державні російські оборонні компанії ВАТ Рособоронекспорт і державну корпорацію Ростех, які є ключовими частинами військово-промислового комплексу Росії», — йдеться у повідомленні.

► Читайте також: ЄС готує нові пакети санкцій проти Білорусі та РФ — радіо Свобода

Зазначається, що серед осіб, які потрапили під санкції також є «Олександр Вольфович — кіпрський торговець зброєю та партнер мережі Зіменкова».

За інформацією Мінфіну, він є публічним зареєстрованим власником шести компаній мережі Зіменкова та надавав матеріальну та іншу допомогу самому Зіменкову.

«Внаслідок сьогоднішньої дії все майно та інтереси у власності зазначених вище осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб зі США, заблоковано», — зазначили у Мінфіні США.

Санкційні обмеження застосували щодо підприємств та компаній, які розташовані в Болгарії, Ізраїлі, Латвії, Сінгапурі та на Кіпрі.

🔻 6 січня США наклали санкції на сім осіб, причетних до іранських програм БПЛА та балістичних ракет

🔻22 грудня 2022 року США запровадили санкції проти 10 російських компаній та дослідних установ, пов’язаних з військово-морським технологічним сектором

🔻15 грудня 2022 року Міністерство фінансів та Державний департамент США внесли до санкційного списка олігарха Володимира Потаніна.

🔻 10 грудня США запровадили санкції проти Повітряних Сил Російської Федерації, а також трьох російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників, якими Росія наносить атаки по території України.

🔻 9 грудня США внесли до санкційного списку Виборчу комісію РФ за допомогу у нагляді та спостереженні за псевдореферендумами на окупованих територіях України у вересні 2022 року.