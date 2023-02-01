Розтрата держкоштів на понад ₴100 млн: СБУ викрила ексначальника департаменту Міноборони

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Йдеться про колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, повідомляє СБУ.

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Посадовець закупив майже 3 тис. бронежилетів для ЗСУ, які не відповідають вимогам IV класу і не можуть належним чином захистити українських воїнів. Таку інформацію наводять у матеріалах слідства, покликаючись на дані декількох незалежних експертиз. Вартість закупівлі становила понад ₴100 млн.

Ексначальник департаменту Міноборони закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів. © СБУ / Telegram

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Наразі, за матеріалами СБУ, посадовцю оголошено про підозру за статтями ККУ щодо розтрати майна держслужбовцем, перешкоджання законної діяльності ЗСУ та вчинення кримінального правопорушення групою осіб.

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Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Співробітники СБУ викрили колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на розтраті державних коштів. © СБУ / Telegram

«Крім того, СБУ проводить слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці. Це комплекс заходів спрямований на зміцнення обороноздатності нашої держави», — йдеться у повідомлені.

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