Розтрата держкоштів на понад ₴100 млн: СБУ викрила ексначальника департаменту Міноборони
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Йдеться про колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, повідомляє СБУ.
Посадовець закупив майже 3 тис. бронежилетів для ЗСУ, які не відповідають вимогам IV класу і не можуть належним чином захистити українських воїнів. Таку інформацію наводять у матеріалах слідства, покликаючись на дані декількох незалежних експертиз. Вартість закупівлі становила понад ₴100 млн.
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Наразі, за матеріалами СБУ, посадовцю оголошено про підозру за статтями ККУ щодо розтрати майна держслужбовцем, перешкоджання законної діяльності ЗСУ та вчинення кримінального правопорушення групою осіб.
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Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
«Крім того, СБУ проводить слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці. Це комплекс заходів спрямований на зміцнення обороноздатності нашої держави», — йдеться у повідомлені.
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