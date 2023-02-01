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Розтрата держкоштів на понад ₴100 млн: СБУ викрила ексначальника департаменту Міноборони

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СБУ викрила ексначальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 млн грн державних коштів
СБУ викрила ексначальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 млн грн державних коштів © СБУ / Telegram
Автор тексту: Надія Бондаренко
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Йдеться про колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, повідомляє СБУ.

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Посадовець закупив майже 3 тис. бронежилетів для ЗСУ, які не відповідають вимогам IV класу і не можуть належним чином захистити українських воїнів. Таку інформацію наводять у матеріалах слідства, покликаючись на дані декількох незалежних експертиз. Вартість закупівлі становила понад ₴100 млн.

Ексначальник департаменту Міноборони закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.
Ексначальник департаменту Міноборони закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів. © СБУ / Telegram

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Наразі, за матеріалами СБУ, посадовцю оголошено про підозру за статтями ККУ щодо розтрати майна держслужбовцем, перешкоджання законної діяльності ЗСУ та вчинення кримінального правопорушення групою осіб.

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Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. 

Співробітники СБУ викрили колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на розтраті державних коштів.
Співробітники СБУ викрили колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на розтраті державних коштів. © СБУ / Telegram

«Крім того, СБУ проводить слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці. Це комплекс заходів спрямований на зміцнення обороноздатності нашої держави», — йдеться у повідомлені. 

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