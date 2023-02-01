Російські обстріли: четверо загиблих цивільних на Донеччині та один на Херсонщині минулої доби

Росія атакує мирних

У Донецькій області поранили шістьох людей, на Херсонщині та Харківщині травмовані двоє цивільних.

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На Донеччині під обстрілами були Вугледар та Новоукраїнка. Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Комарській громаді — пошкоджено 5 будинків у селі Шевченко, є влучання на території Бурлацького, пише голова обладміністрації Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку обстріляли Дачне у Курахівській громаді, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Мар'їнської громади.

На Горлівському напрямку інтенсивний вогонь росіяни вели по Бахмуту, Парасковіївці Соледарської громади, ще під обстріли потрапили Роздолівка, Федорівка та Васюківка. Також били на околицях Часовоярської громади, повідомляє голова ОВА.

Зранку росіяни обстріляли Куп’янськ у Харківській області: поранений 60-річний чоловік, зараз він у лікарні. Минулої доби росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

31 січня зафіксовано удари, попередньо, ракетами С-300, по селу Шипувате Куп'янського району. Ракети влучили в землю поруч з Будинком культури. Обійшлося без постраждалих, пише очільник Харківської обладміністрації.

Херсонщину за добу росіяни обстріляли 42 рази. Гатили з артилерії, РСЗВ та мінометів, повідомляють в ОВА. Херсон армія РФ обстріляла 8 разів: пошкоджено будинки.

На Сумщині ракета влучила в промислове підприємство на півночі області. Є руйнування, без постраждалих, пишуть в обласній адміністрації.