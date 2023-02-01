АТАКА ПО МИРНИХ

Росіяни обстріляли з міномету прикордоння Чернігівщини та Сумщині з міномету: є жертви

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Залишки російського снаряду / ілюстративне фото
Залишки російського снаряду / ілюстративне фото © AP - Bernat Armangue
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Про це повідомили в ОК «Північ».  

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Кількість загиблих у селі Єліне збільшилась до чотирьох осіб.

Троє мешканців села Єліне, що у Чернігівській області, загинули внаслідок потрапляння 120-міліметрової міни у погріб приватного будинку.  

Ще одного місцевого жителя було поранено. Його направили до лікувального закладу. 

 

У командуванні зазначають, що з 15:10 до 15:40 в районі Єліне було 14 приходів від міномету.  

З 14:50 до 15:30 надійшла інформація про 17 приходів з міномету в районі н.п. Студенок Сумської області. 

 

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