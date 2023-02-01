Росіяни обстріляли з міномету прикордоння Чернігівщини та Сумщині з міномету: є жертви

АТАКА ПО МИРНИХ

Про це повідомили в ОК «Північ».

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Кількість загиблих у селі Єліне збільшилась до чотирьох осіб.

Троє мешканців села Єліне, що у Чернігівській області, загинули внаслідок потрапляння 120-міліметрової міни у погріб приватного будинку.

Ще одного місцевого жителя було поранено. Його направили до лікувального закладу.

У командуванні зазначають, що з 15:10 до 15:40 в районі Єліне було 14 приходів від міномету.

З 14:50 до 15:30 надійшла інформація про 17 приходів з міномету в районі н.п. Студенок Сумської області.

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