Росія готується до максимальної ескалації в найближчі тижні — Данілов

Наступ РФ

Головні бої війни проти загарбників ще попереду, наголосив секретар РНБО.

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Росіяни готуються до максимальної ескалації війни в найближчі два-три тижні, розповів він у інтерв'ю Sky News. Тому Олексій Данилов закликав Захід надати більше зброї. Зокрема, Україні необхідні британські літаки Typhoon та винищувачі інших союзників, наголосив він.

«Росія готується до максимальної ескалації. Вона збирає все можливе, проводить навчання і тренування», — зауважив секретар РНБО.

Він не виключив, що РФ може спробувати влаштувати ще одну атаку з Півночі, Півдня та Сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року. Росіяни можуть приурочити повторний наступ до річниці вторгнення, зауважив Данілов.

🔻 31 січня в Інституті вивчення війни повідомили, що наразі Росія активно готується до наступальних дій, ймовірно, в Луганській області.

🔻 28 січня секретар РНБО заявив, що росіяни активно розвідують стан української оборони на Запорізькому напрямку і планують нову хвилю атак до 24 лютого.