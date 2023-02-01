РФ завдала ракетного удару по Слов'янську, пошкоджено приватне підприємство

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ

За попередньою інформацією, війська РФ влучили у місцевий приватний об'єкт ракетою С300, повідомляє мер Слов'янська Вадим Лях.

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«Приблизно об 11:30 влучання у приватне підприємство на вулиці Добровольського, яке займалося виробництвом меблів. Постраждали цехи та автомобіль охоронця. На щастя, обійшлося без жертв», — зазначив мер.

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