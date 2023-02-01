РФ завдала 5 авіаційних та 6 ракетних ударів – Генштаб

атака рф

Минулої доби російські війська здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під атаку Росії потрапила цивільна інфраструктура населених пунктів Сумської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.

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Про це йдеться в щоденному звіті Генштабу ЗСУ.

Російські війська продовжують наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Безуспішним залишається наступ на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, пише пресслужба Генштабу.

Українська оборона відбила атаки росіян у районах 8 населених пунктів на Донеччині.

Суттєві зміни не виявлені на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках.

Росія обстріляла з мінометів та артилерії райони 4 населених пунктів у Сумській області та 9 – на Харківщині, зазначає Генштаб.

На Куп’янському напрямку російські війська обстріляли позиції українських військових в районах 4 населених пунктів на Харківщині та 2 – на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали 4 населених пункти Луганської області, на Бахмутському напрямку 11 населених пунктів потрапили під російський вогонь, на Авдіївському – 8, на Новопавлівському – 6, на Запорізькому – 20.

Як зазначає Генштаб, на Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 21 населеного пункту.

У військовому шпиталі в районі Новоіванівки Луганської області на лікуванні перебувають близько 100 російських військовослужбовців.

«Ступінь важкості поранення зазвичай занижують та не обліковують у медичних документах. Після надання мінімальної допомоги – відправляють на передову», – пише пресслужба Генштабу.

Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Ракетники і артилеристи уразили 13 районів зосередження живої сили РФ, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів.

🔻 30 січня російські війська здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

🔻 30 січня російські війська здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по території України.