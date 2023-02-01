СБУ проводить обшуки в будинках Коломойського, Авакова та Столара

інформація оновлюється

Олігарха Коломойського підозрюють в розтраті коштів компаній «Укрнафти» та «Укртатнафти». Колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова обшукали у справі про трагедію у Броварах. СБУ поки що не повідомляє, з чим пов'язані обшуки в депутата ОПЗЖ Вадима Столара. Інформація оновлюється.

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Сьогодні, 1 лютого, Служба безпеки України проводить низку обшуків. Про це написав голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія в телеграмі.

«Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки. Сьогодні: обшуки у Податковій; вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони; обшуки у Коломойського по «Укрнафті»; ціла серія негласних слідчих дій; обшуки у Авакова; обшуки у Столара; звільнення всього керівного складу Митниці», — повідомив Арахамія.

Обшуки в Коломойського

Обшуки вдома в олігарга Ігоря Коломойського в Дніпрі пов’язані з розтратою коштів компаній «Укрнафти» та «Укртатнафти».Йдеться про проведення махінацій на суму 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів.

Про це повідомила «Українська правда» з покликанням на власні джерела в правоохоронних органах.

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі © Українська правда

🔻 4 жовтня олігарх Ігор Коломойський прибув у київський офіс Національного антикорупційного бюро України.

🔻 18 вересня детективи НАБУ провели обшук у Ігоря Коломойського.

Обшуки в Авакова

Колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова обшукали у справі про трагедію у Броварах.

Про це повідомили журналісти «Суспільного».

«Закінчили обшук щодо аварії гелікоптера. Дивилися контракти Airbus Helicopter шестирічної давності. Звичайно нічого не знайшли. Контракти ж затверджувалися урядом та парламентом. Відпрацювали одну із робочих версій. Поводилися коректно», — розповів ексглава МВС.

Арсен Аваков AP - Evgeniy Maloletka

🔻 18 січня вранці у Броварах біля дитячого садка впав та розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС.

Обшуки в Столара

Слідчі дії проводить обшуки у нардепа ОПЗЖ та бізнесмена-забудовника Вадима Столара. Поки що СБУ не повідомляє, з чим пов'язані обшуки.

Вадим Столар © УНІАН/Мусієнко Владислав