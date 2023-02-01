Скандал із харчами для ЗСУ: екс-заступнику Міністра оборони повідомили про підозру

КОРУПЦІЯ

ДБР повідомило про підозру звільненому заступнику Міністра оборони у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції.

Йдеться про нещодавно звільненого заступника Міністра оборони України, який відповідав за Тилове забезпечення ЗСУ, повідомляє ДБР.

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За даними Державного бюро розслідувань, посадовець лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн. Всі договори укладалися за повною передплатою.

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«Посадовець не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й здійснював тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань. При цьому він ігнорував звернення Командування Сил Логістики ЗСУ стосовно необхідності забезпечення належного приймального контролю за якістю продукції», — йдеться у повідомлені.

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Підозрюваному повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

«У межах кримінального провадження ДБР проводяться 17 обшуків за різними адресами, вже вилучено великі суми готівки та багато іншого, що може слугувати доказами по справі», — додали у ДБР.

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