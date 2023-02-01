Україна має вступити до НАТО після війни — новий Президент Чехії

Вступ України в НАТО

Петр Павел, який є відставним генералом НАТО, наголосив, що Україна «морально і практично готова» приєднатися до північноатлантичного альянсу після закінчення війни.

Реклама Читати продовження

Про це Петр Павел заявив у інтерв’ю міжнародним виданням.

Українська армія буде, мабуть,найдосвідченішою армією в Європі, заявив Петр Павел. Україна заслуговує бути частиною спільноти демократичних країн, підкреслив новий президент Чехії. Журналісти поцікавилися у політика, чи стосується це членства у Альянсі, і Павел відповів ствердно.

«Я вважаю, вони дійсно цього заслуговують», — підкреслив Петр Павел.

На переконання нового лідера Чехії, закінчення війни повністю залежить від РФ та особисто Володимира Путіна.

«Потрібно лише одне рішення президента Путіна вивести свої сили з України, і війна закінчиться,» — переконаний Павел.

Петр Павел складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року. Він замінить на посаді Мілоша Земана, який знаходився при владі десять років. Ще до перемоги на виборах Павел обіцяв потужну підтримку Україні на всіх напрямках.

🔻 29 січня Петр Павел офіційно підтвердив , що має намір здійснити візит до України разом зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою навесні 2023 року.

🔻28 січня у Чехії відбувся другий тур голосування. Петр Павел переміг на президентських виборах у Чехії

Читайте також: Петр Павел: генерал НАТО, друг України, президент Чехії