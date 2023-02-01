Вступ України в НАТО

Україна має вступити до НАТО після війни — новий Президент Чехії

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Петр Павел
Петр Павел AP - Petr David Josek
Автор тексту: Оксана Вітер
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Петр Павел, який є відставним генералом НАТО, наголосив, що Україна «морально і практично готова» приєднатися до північноатлантичного альянсу після закінчення війни.  

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Про це Петр Павел заявив у інтерв’ю міжнародним виданням. 

Українська армія буде, мабуть,найдосвідченішою армією в Європі, заявив Петр Павел. Україна заслуговує бути частиною спільноти демократичних країн, підкреслив новий президент Чехії. Журналісти поцікавилися у політика, чи стосується це членства у Альянсі, і Павел відповів ствердно.  

«Я вважаю, вони дійсно цього заслуговують», — підкреслив Петр Павел. 

На переконання нового лідера Чехії, закінчення війни повністю залежить від РФ та особисто Володимира Путіна. 

«Потрібно лише одне рішення президента Путіна вивести свої сили з України, і війна закінчиться,» — переконаний Павел. 

Петр Павел складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року. Він замінить на посаді Мілоша Земана, який знаходився при владі десять років. Ще до перемоги на виборах  Павел обіцяв потужну підтримку Україні на всіх напрямках. 

🔻 29 січня Петр Павел офіційно підтвердив, що має намір здійснити візит до України разом зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою навесні 2023 року. 

🔻28 січня у Чехії відбувся другий тур голосування. Петр Павел переміг на президентських виборах у Чехії

 

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