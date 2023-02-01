Україна має вступити до НАТО після війни — новий Президент Чехії
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Петр Павел, який є відставним генералом НАТО, наголосив, що Україна «морально і практично готова» приєднатися до північноатлантичного альянсу після закінчення війни.
Про це Петр Павел заявив у інтерв’ю міжнародним виданням.
Українська армія буде, мабуть,найдосвідченішою армією в Європі, заявив Петр Павел. Україна заслуговує бути частиною спільноти демократичних країн, підкреслив новий президент Чехії. Журналісти поцікавилися у політика, чи стосується це членства у Альянсі, і Павел відповів ствердно.
«Я вважаю, вони дійсно цього заслуговують», — підкреслив Петр Павел.
На переконання нового лідера Чехії, закінчення війни повністю залежить від РФ та особисто Володимира Путіна.
«Потрібно лише одне рішення президента Путіна вивести свої сили з України, і війна закінчиться,» — переконаний Павел.
Петр Павел складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року. Він замінить на посаді Мілоша Земана, який знаходився при владі десять років. Ще до перемоги на виборах Павел обіцяв потужну підтримку Україні на всіх напрямках.
🔻 29 січня Петр Павел офіційно підтвердив, що має намір здійснити візит до України разом зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою навесні 2023 року.
🔻28 січня у Чехії відбувся другий тур голосування. Петр Павел переміг на президентських виборах у Чехії
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