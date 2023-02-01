Україна перебуває напередодні «дуже активної фази» війни – українська розвідка

прогнози розвідки

У лютому та березні очікуються дуже активні дії на фронті. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі каналу Freedom.

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Російські війська продовжують наступальні дії, тому ситуація на полі бою наразі важка, зауважив Юсов.

За словами представника української розвідки, у Кремлі розуміють, що допомога союзників Києва посилюється, тому РФ продовжує відправляти на штурмові операції частково мобілізованих, вагнерівців та учасників інших приватних військових компаній.

«Майстерність і мотивація українських воїнів, плюс техніка і плюс озброєння – як вітчизняні, так і допомога від міжнародних партнерів, – це те, що зрештою переламає хід цих наступальних дій», – наголосив Юсов.

Також він додав, що росіянам не залишається іншого вибору, окрім як воювати «кількістю». Проте втрати Росії значно більші, ніж в української армії.

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🔻 30 січня Міноборони Великої Британії повідомило, що РФ може провести ще одну хвилю мобілізації.

🔻 21 січня британська розвідка повідомила, що війна в Україні зайшла у глухий кут.