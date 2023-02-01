Український омбудсман закликає грузинську владу допустити його до Саакашвілі

СПРАВА СААКАШВІЛІ

Міхеіл Саакашвілі, який є громадянином України, перебуває у критичному стані. Уповноважений ВРУ з прав людини вимагає терміново відпустити експрезидента Грузії на лікування.

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Про це Дмитро Лубінець написав у Telegram.

«За тим, як погіршується його стан, публічно слідкують всі. І це неприпустимо!», — зазначив він.

Лубінець підкреслив, що декілька разів спілкувався з омбудсманкою Грузії та написав кілька листів до Міністерства юстиції, проте жодної відповіді так і не отримав.

Український омбудсман також звернувся до правозахисних інституцій, щоб вони вплинули на владу Грузії.

«Україна не стоятиме осторонь, коли її громадяни перебувають у таких умовах і потребують невідкладної допомоги», — зазначив омбудсман.

Сьогодні ув’язнений Саакашвілі дистанційно виступив на судовому засіданні. Він заявив, що його катують та отруюють та звернувся до українців з проханням поховати його в Києві, якщо не доживе до Перемоги. На кадрах з відеозвернення колишнього грузинського лідера важко впізнати.

Цю ситуацію прокоментував Володимир Зеленський. Він підкреслив, що відбувається щоденне публічне катування громадянина України, який вже не має грузинського громадянства.

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🔻6 грудня американський лікар Девід Сміт повідомив про те, що у зразках волосся та нігтів Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням. Стан експрезидента стрімко погіршився.

🔻Експрезидент Грузії Саакашвілі перебуває в ув’язненні з 2021 року. Світова спільнота впевнена, що експрезидент є політичним в’язнем грузинського уряду