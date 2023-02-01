Уряд Японії виділив $170 мільйонів на відновлення України

Відбудова України

Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі, директор Регіонального бюро ПРООН у країнах Європи та СНД Івана Живковіч та віцепрем’єр і міністр інфраструктури, розвитку громад і територій України. 12 січня 2023 р.

Кошти будуть спрямовані на реалізацію проєктів екстреного відновлення, зокрема на відбудову критичної інфраструктури України, повідомляє Міністерство інфраструктури.

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Зазначається, що допомога передбачатиме надання японськими партнерами товарів та послуг, необхідних для відновлення.

«Беззаперечним пріоритетом на цьому етапі відбудови є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян...Розраховуємо, що після перемоги зможемо швидко перейти до реалізації довгострокових інвестиційних проєктів», — заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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Рішення про надання Японією коштів Україні фіналізують укладенням грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

🔻 31 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про п’ять пріоритетів фінансування швидкої відбудови України

🔻 12 січня Уряд Японії виділив $95 мільйонів на відновлення України. Ці кошти були направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди.