ПРОТЕСТ ПРОТИ ІНФЛЯЦІЇ

У Великій Британії масові протести: страйкують викладачі, держслужбовці та водії

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Страйк у Великій Британії
Страйк у Великій Британії © AP - Alastair Grant
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Скоординований страйк став найбільшим у Сполученому королівстві за останні десятиліття. Акція охопила близько півмільйона протестувальників. 300 тисяч з них — шкільні вчителі.  

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Через масові протести по всій країні закриті школи та зупинено більшість залізничних рейсів, повідомляє Reuters. 

Протестувальники у Лондоні
Протестувальники у Лондоні © AP - Jon Super

Вчителі вважають, що у них немає іншого вибору, як страйкувати. Інфляція на рівні 10 % стала причиною суттєвого зниження викладацької зарплати.   Через це велика кількість фахівців змушена піти з професії. Протестувальники вимагають підвищення оплати. 

Протести у Великій Британії
Протести у Великій Британії © AP - Alastair Grant

«За останні 12 років відбулося справді катастрофічне довгострокове зниження їхньої зарплати», — сказала журналістам генеральний секретар Національної профспілки освіти Мері Боустед. 

Висловити протест проти зниження рівня життя та вийти на страйки планують також пожежники та медичні працівники.  

Протести у Великій Британії
Протести у Великій Британії © AP - Alastair Grant
Залізничники страйкують проти інфляції
Залізничники страйкують проти інфляції © AP - Kin Cheung
Протести у Великій Британії
Протести у Великій Британії © AP - Aaron Chown
Протести у Великій Британії
Протести у Великій Британії © AP - Kin Cheung

🔻 Інфляція у Сполученому Королівстві становить 10,5%, що є найвищим показником за 40 років. Це стало причиною стрімкого зростання цін на продукти харчування та енергію.

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