ФБР проводить обшук у будинку президента США Джо Байдена

СЕКРЕТНІ АРХІВИ

Обшук проводять за згодою американського президента, він пов'язаний з широкомасштабним розслідуванням поводження з секретними документами, повідомляє ВВС.

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За інформацією видання, 1 лютого Федеральне бюро розслідувань обшукує будинок Джо Байдена в Рехоботі, штат Делавер. Це пов'язано зі справою щодо раніше знайдених у президента США секретних документів, які він своєчасно не здав до архіву.

За словами Боба Бауера, який є адвокатом Байдена — це «заплановані» дії і вони проходять при «повній підтримці» президента.

«Ми погодилися співпрацювати», — додав Бауер.

«ФБР не коментує свої дії. Оскільки це було консенсусом, жодного ордера на обшук не вимагали», — пише ВВС.

🔻12 січня стало відомо, що в будинку Джо Байдена в Вілмінгтоні знайшли папери із грифом «секретно», які стосуються часів, коли Байден обіймав посаду віцепрезидента.

🔻 У листопаді 2022 року команда юристів президента США Джо Байдена знайшла в його колишньому офісі потенційно секретні документи.

🔻 Папери із грифом «цілком таємно» виявили у президентській бібліотеці у будинку у штаті Делавер. Ще кілька секретних документів президентства Барака Обами знайшли в гаражі Байдена.