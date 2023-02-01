Протиповітряна оборона: Франція передасть Україні радари MG-200 — Резніков
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Відповідний меморандум сьогодні підписали міністри оборони України та Франції.
«Разом із моїм французьким колегою Себастьєном Лекорню підписали меморандум із Thales Group про постачання радарів MG-200 для ППО України. Це обладнання допоможе нам виявляти ворожі дрони та ракети, зокрема балістичні. Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії», – написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.
Together with my 🇫🇷 colleague @SebLecornu signed Memorandum with @thalesgroup on supply of MG-200 radars for Ukrainian air defenders. This equipment will help us to spot enemy drones & missiles, including ballistic.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 1, 2023
Our skies will be protected from russia’s deadly attacks.
🇺🇦🤝🇨🇵 pic.twitter.com/BYOse4oCbo
У Facebook Резніков додав, що йдеться про передачу двох таких радарів.
«Завершив дуже продуктивний візит до Франції. Два дні інтенсивних переговорів. Основна тема порядку денного – захист повітряного простору України. Це комплексне питання, яке охоплює системи ППО та ПРО, авіацію, радари, навчання персоналу тощо», — зазначив міністр оборони України.
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За словами міністра, французькі комплекси Crotale вже захищають українські міста та критичну інфраструктуру України, а під час візиту були проведені консультації щодо розширення цієї компоненти, створення запасу ракет тощо. Він також додав, що завдяки механізму спеціального фонду, угоду про який підписано у жовтні 2022 року на полях зустрічі у форматі «Рамштайн», Франція забезпечить фінансування та передачу Україні 12 САУ CAESAR.
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«Мав честь зустрітися з президентом Французької Республіки Емануелем Макроном і в його особі подякувати народу Франції за підтримку України у цій війні. Зокрема, за надання легких танків AMX-10, що позитивно вплинуло на прийняття рішень по танкам іншими державами і сприяло створенню «танкової коаліції» в інтересах України. Щиро вдячний моєму колезі – міністру оборони Франції Себастьєну Лекорню за лідерство та надзвичайно швидкі практичні кроки.Напередодні нового року міністр Лекорню відвідав Київ, де ми провели дуже плідні консультації. Через місяць вже маємо низку результатів», — написав Резніков.
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Під час візиту у Францію очільник МОУ також відвідав виробничий комплекс у м. Лімюр, де поспілкувався з керівництвом Головного управління з озброєння (DGA) та керівниками французьких збройних компаній зазначив, що у них є можливість випробувати свою продукцію у складних бойових умовах.
«Крім цього Франція забезпечить підготовку понад 6500 наших воїнів. Зокрема, 2000 отримають професійну підготовку на території Франції та Польщі», — додав міністр.
За словами Резнікова, наразі триває дискусія щодо інших платформ, які ми в майбутньому Україна розраховує отримати від партнерів, «серед яких, крім Франції, є США, Німеччина, Італія, Швеція та деякі інші країни».
🔻 31 січня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що його країна передасть Україні ще 12 гаубиць Caesar
🔻 30 січня Франція підтвердила угоду з Італією про купівлю 700 ракет Aster. Вони підходять до систем протиповітряної оборони SAMP/T, які планують передати Україні.
🔻 25 січня міністр оборони розповів в інтерв'ю телеканалу France 5, що перші колісні танки AMX10-RC прибудуть в Україну на початку лютого.
🔻 22 січня повідомлялося, що Італія та Франція завершують підготовку системи ППО SAMP-T для відправлення в Україну.
🔻 12 січня стало відомо, що Франція надасть Україні колісні танки AMX10-RC