Ізраїль вивчає питання передачі Україні системи ППО «Залізний купол» — Нетаньягу

ППО для України

Також прем’єр Ізраїлю підсумував, що Єрусалим наразі розглядає можливість надавати Києву військову допомогу.

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Про це Беньямін Нетаньягу заявив інтерв’ю CNN .

Прем'єр, зокрема, звернув увагу на те, що США вже передали Україні боєприпаси з території Ізраїлю. А також натякнув, що Єрусалим протидіє виготовленню Іраном зброї, яка використовується Росією у війні.

«США просто забрали величезну частину ізраїльських боєприпасів і передали їх Україні. Ізраїль також, чесно кажучи, діє у спосіб, який я не буду тут деталізувати, проти іранського виробництва зброї, яка використовується проти України», — розповів Нетаньягу.

Раніше Ізраїль наполягав, що має намір обмежитися лише гуманітарною допомогою, яку Єрусалим надає Києву з перших днів війни.

Також відповідаючи на запитання видання, чи може Україна отримати від Ізраїлю систему протиповітряної оборони «Залізний купол», прем’єр відповів, що «безумовно, вивчає це питання».

Раніше ізраїльська сторона наполягала, що ця система не призначена для використання на таких великих територіях, як Україна.

«Залізний купол» є складовою ППО Ізраїлю. Він захищає країну від балістичних, крилатих ракет та снарядів.

Розробила систему приватна компанія Rafael Advanced Defense. Комплекс складається з ракет-перехоплювачів, радарів та систем управління, які аналізують, куди може влучити ворожий снаряд.

Радіолокаційна технологія розрізняє, які з ракет можуть дістатися житлових районів міста, а які в ціль не влучать.

Компанія-розробник запевняє, що ефективність ППО перевищує 90%.

🔻Напередодні в Ізраїлі заявили , що готуються до атак Ірану після вибухів на військових заводах в країні. Зокрема, повідомлялося про обстріл підприємства, де виробляють «шахеди»

🔻 13 січня посол України в Ізраїлі заявив , що Єрусалим надасть Києву військову допомогу: наразі триває робота з передачі ізраїльських технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів