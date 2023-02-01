Іспанія надасть Україні від 4 до 6 «Леопардів»

леопарди україні

Мадрид відправить відремонтовані танки «Леопард» 2A4 зі свого складу, який нараховує 347 таких німецьких машин.

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Про це пише El País.

Допомога пройде в рамках першого постачання. Як зазначає видання, остаточна цифра залежатиме від стану 53 танків, які протягом десятиліття зберігаються у групі матеріально-технічного забезпечення № 41 у Сарагосі.

За інформацією El País, іспанське міністерство оборони наразі веде переговори з промисловістю щодо термінового ремонту «Леопардів».

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🔻 31 січня міністр оборони Норвегії заявив, що його країна планує доставити танки «Леопард» 2 до України наприкінці березня.

🔻30 січня у Великій Британії заявили , що танки Challenger 2 для ЗСУ будуть на фронті до Великодня.

🔻25 січня Уряд Німеччини погодив передачу Україні «Леопардів». Всього європейська танкова коаліція готова надати України 80 одиниць техніки такої моделі.