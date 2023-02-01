Іспанія передасть Україні 20 БТРів
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Йдеться про бронетранспортери М-113, які Мадрид надасть в рамках військової підтримки України.
Про це повідомляє Europa Press.
Зазначається, що Міністерство оборони країни відправить БТРи вже у понеділок, 6 лютого.
Видання пише, що це рішення підтвердила ще минулого тижня міністр оборони Маргарита Роблес. Під час її візиту до Латвії, Роблес мала можливість побачити розгорнуту у країні бронетехніку з іспанським контингентом у рамках місії НАТО.
Нагадаємо, сьогодні іспанські ЗМІ також повідомили, що Мадрид надасть Києву від 4 до 6 «Леопардів». Іспанія відправить відремонтовані танки «Леопард» 2A4 зі свого складу.
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🔻 31 січня міністр оборони Норвегії заявив, що його країна планує доставити танки «Леопард» 2 до України наприкінці березня.
🔻30 січня у Великій Британії заявили, що танки Challenger 2 для ЗСУ будуть на фронті до Великодня.
🔻25 січня Уряд Німеччини погодив передачу Україні «Леопардів». Всього європейська танкова коаліція готова надати України 80 одиниць техніки такої моделі.