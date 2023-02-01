Іспанія передасть Україні 20 БТРів

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Йдеться про бронетранспортери М-113, які Мадрид надасть в рамках військової підтримки України.

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Про це повідомляє Europa Press.

Зазначається, що Міністерство оборони країни відправить БТРи вже у понеділок, 6 лютого.

Видання пише, що це рішення підтвердила ще минулого тижня міністр оборони Маргарита Роблес. Під час її візиту до Латвії, Роблес мала можливість побачити розгорнуту у країні бронетехніку з іспанським контингентом у рамках місії НАТО.

Нагадаємо, сьогодні іспанські ЗМІ також повідомили, що Мадрид надасть Києву від 4 до 6 «Леопардів». Іспанія відправить відремонтовані танки «Леопард» 2A4 зі свого складу.

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🔻 31 січня міністр оборони Норвегії заявив, що його країна планує доставити танки «Леопард» 2 до України наприкінці березня.

🔻30 січня у Великій Британії заявили , що танки Challenger 2 для ЗСУ будуть на фронті до Великодня.

🔻25 січня Уряд Німеччини погодив передачу Україні «Леопардів». Всього європейська танкова коаліція готова надати України 80 одиниць техніки такої моделі.