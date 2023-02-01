1600 українських військових пройдуть навчання у Литві

ВІЙСЬКОВА ПІДТРИМКА ВІД СОЮЗНИКІВ

На тренування воїнів Міністерство оборони країни виділило 4 мільйони євро.

Реклама Читати продовження

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас під час зустрічі з послом України Петром Бештою.

Зазначається, що з кінця січня у Литві вже проходить підготовку 121 українець. Їх вчать працювати з 60-мілометровими мінометами та зенітною установкою L70. Після повернення додому, інструктори зможуть передати отриманні знання та навчати більше українських операторів.

У Литві також нагадали, що до нового пакета військової підтримки України увійдуть кількох десятків зенітних установок Л-70 з боєприпасами, вертольоти Мі-8, антидрони, прилади нічного бачення, тепловізори та дрони. Загальна вартість допомоги становить близько 125 млн євро.

«Ми робимо все можливе, щоб підтримати українську армію. Ми розуміємо, що час зараз є дуже важливим фактором», — підкреслив міністр.

🔻23 січня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що Вільнюс виділить 40 мільйонів євро на підтримку українських військових

🔻22 січня прем’єр-міністерка Литви зазначила, що світ має «швидше озброювати Україну, допомагати їй вистояти»

🔻19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів та Словаччини підписали «Талліннську декларацію», у якій вони зобов’язалися надати безпрецедентну допомогу ЗСУ.

🔻 11 січня президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що Вільнюс передасть Україні системи ППО та зенітні системи.