Австрія висилає з країни чотирьох дипломатів РФ

порушення дипломатичного статусу

Двох з них оголосили персонами нон ґрата згідно зі статтею 9 Віденської конвенції.

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Про це повідомляє МЗС Австрії.

«Два дипломати посольства Росії, яких оголосили персонами нон ґрата, займалися діями, несумісними з їхнім дипломатичним статусом», – йдеться в повідомленні австрійського відомства.

Двох інших представників Постійної місії РФ в ООН висилають за «дії, несумісні з угодою про штаб-квартиру ООН».

Statement of the Austrian Foreign Ministry on four Russian diplomats in Vienna https://t.co/LBmOMNzHeU pic.twitter.com/W0hdqsbP97 — MFA Austria (@MFA_Austria) February 2, 2023

Чотири дипломати повинні залишити територію Австрії до кінця 8 лютого.

У російському Міністерстві закордонних справ поки не коментували це рішення.

🔻 1 лютого міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс закликав членів Європейського Союзу вислати російських дипломатів.

🔻 23 січня Латвія обмежила дипломатичні зв’язки з Москвою.

🔻 23 січня пресслужба Міністерства закордонних справ Росії повідомила, що посол Естонської Республіки повинен залишити територію РФ до 7 лютого.

🔻 11 січня Таллінн наказав Москві скоротити персонал посольства в Естонії. Кількість співробітників російського посольства має бути скорочена до 8 дипломатів і 15 осіб адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу. Це повинно бути виконано до 1 лютого 2023 року.