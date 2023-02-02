Бізнес та енергетика: Україна та ЄС підписали два важливих документи — Шмигаль

УГОДИ З ЄС

Це відбулося за підсумками спільних консультацій із Колегією Європейської комісії, повідомив прем’єр-міністр України.

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Мова йде про угоду щодо участі України в програмі ЄС «Єдиний ринок». Бюджет програми складає 4,2 млрд євро. Одним із її основних компонентів є розвиток конкурентоспроможності бізнесу.

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«Наша участь у цьому проекті сприятиме додатковій підтримці українських підприємців, які є фундаментом нашої економіки», — підкреслив прем’єр-міністр.

Крім того, Україна та ЄС заключили Меморандум щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів.

«Україна має надзвичайний потенціал у цій галузі, яка є майбутнім енергетики», — зазначив Шмигаль.

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