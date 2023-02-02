Вже не уявити обʼєднаної Європи без України — Зеленський

європейська родина

За словами українського лідера, Україна та Євросоюз не є більше окремими субʼєктами європейського життя.

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Про це він сказав під час спільного засідання Кабінету Міністрів України та Колегії Європейської комісії, яке вперше пройшло в Києві.

«Наші інституції вже де-факто взаємодіють так, як це має бути між ЄС і державою – членом ЄС. Тепер ми це все маємо підтвердити на політичному та юридичному рівнях», — наголосив Зеленський.

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Президент також зазначив, що ключовим кроком буде відкриття переговорів про членство.

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🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна — це ЄС, а ЄС — це Україна», — додав він.

🔻 2 січня в Офісі президента повідомили, що 24-й саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. Попередній саміт відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.

🔻 13 грудня 2022 року міністри країн-членів ЄС на спільному засіданні підтвердили прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.