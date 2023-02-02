Вимагав гроші з підприємців: затримано заступника начальника управління Одеської ОВА

Викриття корупціонерів

Корупціонер пропонував бізнесменам за хабарі своє сприяння у виділенні землі на півдні України, повідомляють в СБУ.

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Співробітники Служби безпеки задокументували факт вимагання від місцевого підприємця 60 тисяч доларів. За цю суму посадовець «гарантував» бізнесмену виділення в оренду двох ділянок на узбережжі Дунаю.

Правоохоронці затримали посадовця біля будівлі ОВА, коли йому передавали першу частину хабара у 40 тисяч доларів.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, інформують в СБУ.

Зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Розслідували справу співробітники СБУ Одеської області спільно з детективами НАБУ та слідчими Нацполіції.

🔻 1 лютого в різних регіонах України пройшли десятки обшуків та вручення підозр. Відпрацьовували осіб, які своїми діями шкодять безпеці держави, заявив очільник СБУ Василь Малюк.

Він наголосив: 1 лютого був «глобальний удар по внутрішньому ворогу». Йдеться про зрадників України і агентів російських спецслужб; представників організованої злочинності; посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни і стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу.

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🔻 Зокрема, про підозру повідомили:

Ексзаступнику Міністра оборони за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. За даними слідства, він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, закупівель бронежилетів та інших речей для ЗСУ низької якості.

Колишньому в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони — за фактом розтрати коштів та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Відомо, що він організовував закупівлю неякісних бронежилетів.

Діючому працівнику Міноборони — через заволодіння коштами та службове підроблення. Він уклав фіктивний договір з іноземною компанією про проведення огляду, оцінки та технічного стану раніше відремонтованих 4 двигунів та 2 головних редукторів до авіатехніки.

Ексміністру енергетики — через службову недбалість. Він укладав збиткові для держави угоди на користь олігарха Дмитра Фірташа.