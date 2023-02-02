Втрати України від збройної агресії РФ сягають 750 млрд євро — Шмигаль

ВІДБУДОВА УКРАЇНИ

«Швидке відновлення держави треба розпочинати вже зараз, не чекаючи на перемогу України». Про це прем’єр-міністр повідомив, відповідаючи на питання журналістів після спільного засідання Єврокомісії та Уряду.

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«Під час війни повна відбудова відновлення неможлива, але є необхідність швидкого відновлення. Ми не можемо не відновлювати енергопостачання, теплопостачання, водопостачання, лікарні тощо», — пояснив Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна вже збирає кошти на це.

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«Стадія швидкого відновлення, за оцінками, коштуватиме 17 млрд євро...Вже зібрано 3,5 млрд, ми ведемо перемовини про решту», — додав він.

Денис Шмигаль підкреслив, що відбудова України повинна відбуватися у тому числі за рахунок конфіскованих російських коштів.

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🔻 2 лютого єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган повідомив, що ЄС незабаром анонсує черговий пакет допомоги Україні на €400 млн

🔻1 лютого у ЄС розповіли, що Україна вже отримала військову допомогу від Євросоюзу на €12 млрд

🔻26 січня державам-членам Європейського союзу повідомили про план ЄС, щодо можливої передачі на відновлення України €33,8 мільярда заморожених активів центробанку РФ.

🔻 19 січня під час виступу у ВР президент Євроради заявив, що не може бути вільної Європи без вільної України. «Україна — це ЄС, а ЄС — це Україна», — додав він.