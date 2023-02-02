Данія планує викупити «Леопарди» у Берліна та передати їх Україні – OLFI

Постачання зброї і техніки

Датські Збройні Сили не мають жодного «Леопарда 1А5» на своєму складі, проте уряд країни невдовзі придбає 20 танків у німецької компанії FFG і відправить їх ЗСУ.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє видання OLFI.

«Ми дійшли висновку, що у нас може бути 20 танків, відремонтованих і готових до відправлення протягом трьох місяців і ще 20 танків через шість місяців», – зазначив директор з продажу німецької компанії FFG Торстен Пітер.

За словами Пітера, в 2010 році FFG придбала 100 основних бойових танків «Леопард 1A5» у Данії, щоб переробити їх і потім перепродати.

► Читайте також: 14 танків від Німеччини і не тільки: як західна броня змінюватиме лінію фронту

🔻 1 лютого видання El País повідомило, що Мадрид відправить відремонтовані танки «Леопард» 2A4 зі свого складу, який нараховує 347 таких німецьких машин.

🔻 31 січня міністр оборони Норвегії заявив, що його країна планує доставити танки «Леопард» 2 до України наприкінці березня.

🔻30 січня у Великій Британії заявили , що танки Challenger 2 для ЗСУ будуть на фронті до Великодня.

🔻25 січня Уряд Німеччини погодив передачу Україні «Леопардів». Всього європейська танкова коаліція готова надати України 80 одиниць техніки такої моделі.