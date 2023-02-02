Завдання збитків державі на ₴2 млрд: СБУ та БЕБ повідомили про підозру топменеджеру Полтавського ГЗК

Ухилення від сплати податків

СБУ та БЕБ повідомили про підозру топменеджеру Полтавського ГЗК, чиї дії призвели до завдання 2 млрд. гривень збитків державі

Йдеться про одного з топменеджерів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo та належить українському олігарху-втікачу, повідомляє СБУ.

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Слідство встановило, що посадовець упродовж 2018-2021 років вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Через дії підозрюваного Полтавський ГЗК ухилялось від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 млрд. гривень.

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«Кримінальне провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення). Висновки комплексних експертиз, проведених під час досудового розслідування, підтвердили суму збитків для держбюджету у 2 млрд. гривень», — зазначили в СБУ.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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