ОБМІН ДУМКАМИ

Залужний і Єрмак провели розмову з Салліваном та Міллі

Радника Президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана та голову Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі було проінформовано про ситуацію на фронті, зокрема на Донецькому та Південному напрямках.

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Про це повідомляють у Офісі Президента.

Сторони також обмінялися думками щодо можливих дій росіян у найближчий перспективі.

«Андрій Єрмак подякував американській стороні за потужну підтримку України та посилення наших оборонних спроможностей і запевнив, що Президент Володимир Зеленський і вся владна команда налаштовані всебічно сприяти очищенню органів влади від корупційних ризиків», — йдеться у заяві.

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🔻 Валерій Залужний час від часу спілкується з Марком Міллі телефоном. Вперше у цьому році таке спілкування відбулось 3 січня. Тоді Головнокомандувач ЗСУ розповів про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, передусім у наземному та повітряному просторах України. Також зазначив, що найскладніша ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Крім іншого, розповів Міллі про так звані новорічні обстріли України з боку Росії.

🔻 2 січня Залужний підбив військові підсумки 2022 року. Серед іншого, наголосив, що Збройні сили України та інші складові Сил оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від усієї тимчасово окупованої Росією території.